Яркая дверь в прихожей: стильное решение для маленьких помещений

Входная дверь с текстурой дерева или в светлых тонах уже стала настолько привычной, что вызывает скуку.
Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" предлагает альтернативное решение: установить в прихожей яркую дверь.
Вы можете выбрать любой цвет: синий, зеленый, желтый, лавандовый — тот, который вам по душе.
В чем же плюсы такого нестандартного решения?
Во-первых, дверь яркого цвета оживит пространство и придаст ему свежести.
Во-вторых, это поможет отвлечь внимание от неправильной формы прихожей, что особенно актуально для маленьких и узких помещений.
Остальной интерьер может быть минималистичным — одного яркого акцента на небольшой площади будет достаточно.
Не стоит бояться, что дверь выбьется из общей концепции. Чтобы этого избежать, вы можете дополнить интерьер деталями в том же оттенке: крючками для одежды, напольной вазой, ключницей и другими мелочами.
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