Яркая дверь в прихожей: стильное решение для маленьких помещений

Почему необходимо красить дверь в прихожей в яркий цвет

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Входная дверь с текстурой дерева или в светлых тонах уже стала настолько привычной, что вызывает скуку.

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn, CC0

Дизайнер Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" предлагает альтернативное решение: установить в прихожей яркую дверь.

Вы можете выбрать любой цвет: синий, зеленый, желтый, лавандовый — тот, который вам по душе.

В чем же плюсы такого нестандартного решения?

Во-первых, дверь яркого цвета оживит пространство и придаст ему свежести.

Во-вторых, это поможет отвлечь внимание от неправильной формы прихожей, что особенно актуально для маленьких и узких помещений.

Остальной интерьер может быть минималистичным — одного яркого акцента на небольшой площади будет достаточно.

Не стоит бояться, что дверь выбьется из общей концепции. Чтобы этого избежать, вы можете дополнить интерьер деталями в том же оттенке: крючками для одежды, напольной вазой, ключницей и другими мелочами.