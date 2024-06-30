Как выбрать идеальную салфетницу для вашего интерьера: экспертные советы

Эксперт дизайна делится советами, как выбрать салфетницу

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бумажные салфетки — безусловно, необходимый предмет, однако их размещение на столе в картонной коробке считается неэлегантным.

Фото: PxHere is licensed under CC0

Эксперт из сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась рекомендациями о том, как выбрать подходящую салфетницу для хранения салфеток.

Критерии выбора салфетницы



Салфетница — аксессуар, который не должен привлекать слишком много внимания и не соответствовать общему стилю интерьера.

При покупке обратите внимание на то, чтобы салфетница гармонично вписывалась в нейтральные тона вашего интерьера.

Также важно выбирать салфетницу, которая подходит стилистически к общему интерьеру — в противном случае она будет выглядеть как чужой элемент.

Выбирайте изделие, которое по цвету, фактуре, стилю или декоративному элементу соответствует другим предметам интерьера.