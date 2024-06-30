Как выбрать идеальную салфетницу для вашего интерьера: экспертные советы

Бумажные салфетки — безусловно, необходимый предмет, однако их размещение на столе в картонной коробке считается неэлегантным.
Эксперт из сетевого издания "БелНовости", дизайнер Юлия Тычино, поделилась рекомендациями о том, как выбрать подходящую салфетницу для хранения салфеток.
Критерии выбора салфетницы
Салфетница — аксессуар, который не должен привлекать слишком много внимания и не соответствовать общему стилю интерьера.
При покупке обратите внимание на то, чтобы салфетница гармонично вписывалась в нейтральные тона вашего интерьера.
Также важно выбирать салфетницу, которая подходит стилистически к общему интерьеру — в противном случае она будет выглядеть как чужой элемент.
Выбирайте изделие, которое по цвету, фактуре, стилю или декоративному элементу соответствует другим предметам интерьера.
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