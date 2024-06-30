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Решаем проблемы с розетками на кухне: важные аспекты для ремонта

Как выбрать идеальные розетки для кухни

1:22
Недвижимость

Компоненты эргономичного кухонного пространства включают не только стильные фасады и современную технику. По мнению эксперта Юлии Тычино из сетевого издания "БелНовости", ключевым элементом является также достаточное количество розеток. Этот аспект следует учесть еще на этапе проектирования, поскольку внесение изменений после завершения отделочных работ затруднительно.

Как выбрать идеальные розетки для кухни
Фото: Pexels by Ksenia Chernaya, CC0

Часто возникают проблемы, которые мешают полноценно использовать кухню после ремонта:

  • Розетка, выступающая из стены, может мешать установке посудомоечной машины в гарнитуре.

  • Необходимость отключения одного прибора для подключения другого из-за ограниченного количества розеток.

  • Проблемы с доступом к электричеству для холодильника из-за недостаточной длины шнура, что требует перемещения прибора или использования удлинителя.

Чтобы избежать таких проблем, важно заранее продумать различные сценарии использования кухонных приборов и рассчитать необходимое количество и расположение розеток. Также следует учесть потребность в розетке возле обеденного стола, кухонного острова или барной стойки. Кроме того, стоит обратить внимание на мелкие кухонные устройства, такие как чайник, блендер, миксер и другие, чтобы обеспечить им удобный доступ к электропитанию.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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