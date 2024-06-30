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Певицу Земфиру Рамазанову оштрафовали за задолженность по ЖКУ в Москве

Земфира Рамазанова оштрафована за неуплату ЖКУ в Москве

0:38
Недвижимость

В Москве суд оштрафовал певицу Земфиру Рамазанову, включенную в реестр иностранных агентов Минюстом, за невыплату коммунальных платежей в её столичной квартире. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Земфира Рамазанова оштрафована за неуплату ЖКУ в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by Marina Zakharova, CC BY-SA 4.0

По информации из публикации, мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы был вынесен судебный приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с Земфиры Талгатовны Рамазановой. Однако точная сумма долга и размер штрафа не были уточнены.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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