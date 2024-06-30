Певицу Земфиру Рамазанову оштрафовали за задолженность по ЖКУ в Москве

В Москве суд оштрафовал певицу Земфиру Рамазанову, включенную в реестр иностранных агентов Минюстом, за невыплату коммунальных платежей в её столичной квартире. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
По информации из публикации, мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы был вынесен судебный приказ о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с Земфиры Талгатовны Рамазановой. Однако точная сумма долга и размер штрафа не были уточнены.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.