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"Из развалин в плесень": жильцам обрушившегося дома в Тамале предложили пожить в комнате с плесенью

Жители Тамалы оказались в плесневелом временном жилье после обрушения крыши

1:03
Недвижимость

После обрушения крыши в старом доме в поселке Тамала Пензенской области жителям предложили временное жилье из маневренного фонда с неблагоприятными условиями. Стены комнат, куда должны переехать жители, оказались покрыты плесенью, сообщает газета "Известия".

Жители Тамалы оказались в плесневелом временном жилье после обрушения крыши
Фото: Self-photographed by Mitte (Georg Mittenecker), CC BY-SA 2.5

Родственница одного из жильцов, частично разрушившегося дома, отметила, что на 12 человек власти предоставили только три кровати.

"Это помещение ранее использовалось как учебное заведение, сейчас его адаптировали для временного проживания. Предложение временное, но неясно насколько — нет четких объяснений", — сказала она.

Администрацию поселка в ближайшее время ждет проведение экспертизы. Результаты комиссии определят будущее как самого здания, так и его жильцов. Отмечается, что здание начало разрушаться десять лет назад, и жители пытались выполнить ремонт крыши самостоятельно, так как капремонт несколько раз отменяли.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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