В Адлере выставили на продажу коттедж Барби

В Адлере на продажу выставлена копия коттеджа, известного по фильму "Барби". Объявление размещено на сайте "Авито" агентством недвижимости.
Недвижимость предлагается за 290 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а участка — 12 соток. Внутри трехэтажного дома расположены пять комнат, а снаружи — бассейн и гараж. Проект находится на стадии строительства.
После отмены концертов в России певица Кристина Орбакайте решила провести гастроли в Израиле. Однако эти концерты оказались провальными.