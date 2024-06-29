В Адлере выставили на продажу коттедж Барби

Уникальный коттедж Барби в Адлере продаётся

0:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Адлере на продажу выставлена копия коттеджа, известного по фильму "Барби". Объявление размещено на сайте "Авито" агентством недвижимости.

Фото: Кадр из фильма "Барби", kino-teatr.ru by yanna

Недвижимость предлагается за 290 миллионов рублей. Площадь коттеджа составляет 570 квадратных метров, а участка — 12 соток. Внутри трехэтажного дома расположены пять комнат, а снаружи — бассейн и гараж. Проект находится на стадии строительства.