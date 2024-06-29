Подмосковье: топ-5 городов с наиболее выгодными предложениями на рынке недвижимости

Шатура вошла в топ-5 самых доступных городов Подмосковья

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Город Шатура в Подмосковье выделяется самыми доступными квартирами по данным портала аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости IRN. RU". В июне 2024 года средняя цена квадратного метра на вторичном рынке здесь составила 78,3 тысячи рублей. На втором месте идет Кашира с ценой 81,6 тысячи рублей за квадратный метр, а на третьем — Егорьевск и Куровское с 83,8 тысячи рублей. В пятерку городов с самой доступной недвижимостью также вошли Воскресенск (85,1 тысячи рублей) и Волоколамск (89,4 тысячи рублей).

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Специалисты отмечают, что несмотря на снижение спроса, список наиболее доступных городов для покупки вторичного жилья в Подмосковье остается практически неизменным. "Цены снижаются медленно из-за высоких расходов на жилье и дорогой ипотеки, что стимулирует спрос на жилье за пределами МКАД и предотвращает падение цен", — сообщил глава IRN. RU Олег Репченко.