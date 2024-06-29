Теплицы на дачах незаконны? Новый налог на теплицы — что нужно знать дачникам в 2024 году

Введение нового налога на теплицы: что означает для российских дачников

2:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Среди дачников активно распространяются слухи о возможном введении нового налога на теплицы, однако, по данным ИА UssurMedia, обсуждаемые изменения касаются перехода к исчислению налога на имущество на основе кадастровой стоимости. Этот шаг направлен на более точное отражение рыночной стоимости имущества физических лиц.

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С начала 2022 года процесс внедрения новой системы налогообложения стартовал в различных регионах России, хотя этот процесс осуществляется поэтапно. Например, в Москве и Московской области новые правила уже действуют, в то время как в других регионах они только внедряются, что может создавать впечатление о введении нового налога.

По новым правилам налогообложения подлежат только капитальные строения, зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Временные конструкции, такие как поликарбонатные теплицы, освобождены от налогообложения. Кроме того, на одну капитальную постройку площадью до 50 квадратных метров можно получить налоговую льготу, что предусматривает освобождение от уплаты налога, если эта постройка является единственной хозяйственной на участке.

Представители власти отмечают, что на стандартных участках площадью 6 соток наличие капитальных построек более 50 квадратных метров является редкостью. Следовательно, для большинства дачников, не занимающихся коммерческой деятельностью, введение этого налога не окажет значительного влияния.

Тем не менее, следует учитывать, что нарушение других норм и правил может повлечь за собой финансовые штрафы. Например, несанкционированное строительство, захламление участка, разведение костров, неуплата членских взносов, незаконная рубка деревьев и нарушение тишины могут привести к серьезным финансовым потерям для дачников.