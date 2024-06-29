"Старики-разбойники": новая схема обмана пенсионерами в рынке недвижимости Москвы

В Москве резко возросли случаи мошенничества с пожилыми продавцами

2:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Московском регионе наблюдается учащение случаев мошенничества при продаже вторичного жилья, когда пожилые продавцы получают деньги за квартиру, а затем заявляют, что деньги были похищены злоумышленниками, отказываются освобождать жилье и пытаются оспорить сделку. Об этом рассказал практикующий юрист Вадим Шабалин агентству РИА Недвижимость.

Фото: flickr.com by freepik, PDM

Один из недавних случаев, приведенных им в пример, касался продажи квартиры пожилой женщиной в Москве. После получения денег она заявила о том, что деньги были похищены (предположительно, переданы под видом взяток представителям "силовых структур"), отказалась выселяться и не позволила новому владельцу въехать. Акт приема-передачи квартиры не был подписан, что создает проблемы для добросовестного покупателя. В такой ситуации, считает Шабалин, женщина в ближайшее время может обратиться к адвокату с целью оспаривания сделки.

Шабалин напомнил, что согласно законодательству договор купли-продажи считается заключенным при выполнении четырех условий: передачи права собственности, полной оплаты, выдачи расписки о получении денег и подписания акта приема-передачи. Отсутствие подписанного акта делает сделку спорной, что дает продавцу больше шансов оспорить её в суде, оставляя покупателя без жилья и средств.

Шабалин также отметил, что данная схема мошенничества не редкость в его практике: "старики-разбойники" используются для описания случаев, когда пожилые люди становятся жертвами мошенников или даже сами участвуют в аферах.

Юрист рекомендует покупателям быть бдительными, особенно если цена квартиры значительно занижена или продавец настаивает на наличном расчете. Нотариальное участие и психиатрическое освидетельствование продавца в день сделки, а также безналичный расчет и быстрое заключение акта приема-передачи могут снизить риски.