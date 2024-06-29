Как цвет ванной влияет на ваше настроение и комфорт: новое исследование

Какой цвет лучше всего подойдет для вашей ванной комнаты

1:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Иногда в ванной комнате выбирают белый или голубой цвет из-за отсутствия воображения или по другим причинам.

Фото: Пресс-служба театра Модерн by Полина Королева

Однако существует множество других цветов, которые можно учесть при ремонте в ванной. На выбор цвета влияют не только личные предпочтения, но и психологическое восприятие цвета в интерьере.

Например, белый является классическим выбором, который делает пространство светлым и просторным. Оттенки, такие как жемчужный, молочный или слоновая кость, могут добавить уникальности и гармонии.

Зеленый цвет оказывает положительное воздействие на психику, освежает интерьер, успокаивает и повышает настроение. Он хорошо сочетается с белым, оранжевым и желтым.

Черный, несмотря на свою необычность для ванной, может прекрасно сочетаться с белым, серым, золотым, красным и желтым, но может оказывать негативное влияние на эмоциональное состояние.

Красный добавляет энергии в ванной комнате, но не способствует релаксации. Он сочетается с белым, серым и оранжевым.

Синий, как холодный цвет, может показаться неуютным, но в сочетании с белым, оранжевым или бежевым создает приятную атмосферу.

Оранжевый — теплый и уютный цвет, идеальный для ванных комнат. Для маленьких помещений подойдет светлый персиковый оттенок, а для просторных — насыщенный оранжевый. Желтый также относится к позитивным цветам.

Фиолетовый и его оттенки прекрасно смотрятся в небольших ванных комнатах, не утомляют и могут быть дополнены зеленым, желтым или белым цветами.