Иногда в ванной комнате выбирают белый или голубой цвет из-за отсутствия воображения или по другим причинам.
Однако существует множество других цветов, которые можно учесть при ремонте в ванной. На выбор цвета влияют не только личные предпочтения, но и психологическое восприятие цвета в интерьере.
Например, белый является классическим выбором, который делает пространство светлым и просторным. Оттенки, такие как жемчужный, молочный или слоновая кость, могут добавить уникальности и гармонии.
Зеленый цвет оказывает положительное воздействие на психику, освежает интерьер, успокаивает и повышает настроение. Он хорошо сочетается с белым, оранжевым и желтым.
Черный, несмотря на свою необычность для ванной, может прекрасно сочетаться с белым, серым, золотым, красным и желтым, но может оказывать негативное влияние на эмоциональное состояние.
Красный добавляет энергии в ванной комнате, но не способствует релаксации. Он сочетается с белым, серым и оранжевым.
Синий, как холодный цвет, может показаться неуютным, но в сочетании с белым, оранжевым или бежевым создает приятную атмосферу.
Оранжевый — теплый и уютный цвет, идеальный для ванных комнат. Для маленьких помещений подойдет светлый персиковый оттенок, а для просторных — насыщенный оранжевый. Желтый также относится к позитивным цветам.
Фиолетовый и его оттенки прекрасно смотрятся в небольших ванных комнатах, не утомляют и могут быть дополнены зеленым, желтым или белым цветами.
Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.