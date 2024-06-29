"Только не потеряйте": лучшие способы скрыть микроволновую печь на кухне

Как эффективно спрятать микроволновку на кухне

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Микроволновая печь на кухне — устройство незаменимое, однако ее стиль не всегда сочетается с интерьером настолько гармонично, что возникает желание скрыть ее от глаз.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген, CC BY-SA 1.0

Необязательно избавляться от полезной вещи. Есть несколько способов спрятать ее так, чтобы она оставалась полезной, но не привлекала внимание:

1. Над плитой

Эта идея популярна за рубежом, хотя в наших реалиях пока чаще используется встроенная техника.

2. Под окном

Если окно широкое и свободное, а кухня малогабаритная, можно использовать эту площадь. Это позволяет эффективно использовать рабочее пространство.

3. Дополнительная поверхность

Это может быть передвижная тумбочка, столик, стеллаж или полка из кухонного гарнитура.

4. Кухонный остров

Если есть возможность установить остров, то в кухне обычно достаточно места. Микроволновку также можно спрятать здесь.

5. Шкаф-колонна

Стильное решение — установить шкаф-колонну на кухне с отделением для бытовой техники.

6. На столешнице

В случае угловой компоновки гарнитура часто остается свободное место в углу, которое можно использовать для установки микроволновой печи.

7. На кронштейне

Если имеется свободный кронштейн (например, от старого телевизора), можно разместить печь здесь.

Таким образом, есть много способов скрыть микроволновую печь на кухне, чтобы она не портила общий вид помещения и оставалась доступной для использования.