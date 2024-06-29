Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Александр Петров трогательно поздравил жену с 23-летием
Подготовьте пресс к пляжу: советы от Чернышева
Учёные обнаружили риск затопления крупных городов США
Растрескивание томатов: почему это происходит и как с этим справиться
Свиные отбивные в томатном соусе: сочное мясо к ужину
Страховщики Коми инвестируют в медицину
Бывший муж Ани Лорак скоро станет отцом
Россиянам назвали вещи, которые помогут найти пропавших питомцев
Водителям рассказали, какое оборудование и системы в машине расходуют топливо
Как зелень сделает ваш интерьер более стильным и уютным

Как выбрать идеальные растения для вашего дома

1:21
Недвижимость

Не обязательно быть экспертом, чтобы понять, что зелень играет важную роль в создании роскошного и стильного интерьера.

Как выбрать идеальные растения для вашего дома
Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, CC BY-SA 3.0

Юлия Тычино, дизайнер из сетевого издания "БелНовости", поделилась местами, где можно приобрести этот необходимый "аксессуар".

Наиболее логичный выбор — посетить цветочный салон и попросить флориста упаковать для вас срезанные ветки эвкалипта или монстеры.

Если речь идет о комнатных растениях, то выбор горшковых цветов в значительной степени зависит от вкуса, однако профессионалы рекомендуют использовать апельсины и лимоны.

Хотя монстера в вазе выглядит просто великолепно, стоит помнить, что этот вариант не единственный, так как некоторые считают, что такие растения имеют свойства "вампировать".

Если вы не хотите покупать срезанные веточки, обратите внимание на стабилизированные растения.

Их "жизнь" составляет около 2-3 лет, и весь этот период они выглядят так, будто только что были помещены в вазу.

Говоря об этом, стоит упомянуть и об искусственных цветах.

Лучше всего заказывать их на платформах типа "Алиэкспресс" или других подобных сайтах, где можно найти продукцию высокого качества, такую как розы, гортензии и пионы.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Когда скашивать ботву клубники: знатоки подсказали точно

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обладает великолепным вкусом и является богатым источником витаминов и антиоксидантов.

Время после сбора ягод - идеальное для скашивания ботвы клубники
Кейт Миддлтон пришлось надеть парик и нарастить брови для выхода на публику
Стало известно, каким образом Кейт Миддлтон попыталась скрыть на публике последствия химиотерапии
Луку и чесноку в конце июня обязательно нужна эта подкормка: она стимулирует рост луковиц и головок
Как спасти помидоры от жары: эффективные способы защиты для богатого урожая
Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев Аналоги GLSDB в России есть, и они начинают участвовать в СВО Дмитрий Плотников В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Как приготовить клубничное варенье-пятиминутку: рассказал шеф-повар
Чтобы двигатель не умер раньше времени: вот какое масло надо заливать летом, чтобы не было проблем
Что летает над Чёрным морем? Как армия России выполнит приказ очистить небо над Крымом
Что летает над Чёрным морем? Как армия России выполнит приказ очистить небо над Крымом
Последние материалы
Футболист Соболев может перейти в "Зенит"
Нагреваем воду для полива на солнце: плюсы и минусы метода
В России начались продажи большого кросс-седана Toyota на платформе Camry
Что можно купить за 45 млн рублей: от квартиры в Москве до частного острова
Салат Кобб: для семейного застолья
Борьба за здоровье волос: народные рецепты против профессиональной косметики
Учёные раскрыли тайну Антикитерского механизма
В Греции продолжается война против шезлонгов на пляжах
Вот это страховочка! 4,5 триллиона: кто получит такой куш?
С 1 июля изменятся тарифы на ЖКУ: что ожидает россиян
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников