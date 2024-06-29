Как зелень сделает ваш интерьер более стильным и уютным

Как выбрать идеальные растения для вашего дома

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не обязательно быть экспертом, чтобы понять, что зелень играет важную роль в создании роскошного и стильного интерьера.

Фото: commons.wikimedia.org by Joydeep, CC BY-SA 3.0

Юлия Тычино, дизайнер из сетевого издания "БелНовости", поделилась местами, где можно приобрести этот необходимый "аксессуар".

Наиболее логичный выбор — посетить цветочный салон и попросить флориста упаковать для вас срезанные ветки эвкалипта или монстеры.

Если речь идет о комнатных растениях, то выбор горшковых цветов в значительной степени зависит от вкуса, однако профессионалы рекомендуют использовать апельсины и лимоны.

Хотя монстера в вазе выглядит просто великолепно, стоит помнить, что этот вариант не единственный, так как некоторые считают, что такие растения имеют свойства "вампировать".

Если вы не хотите покупать срезанные веточки, обратите внимание на стабилизированные растения.

Их "жизнь" составляет около 2-3 лет, и весь этот период они выглядят так, будто только что были помещены в вазу.

Говоря об этом, стоит упомянуть и об искусственных цветах.

Лучше всего заказывать их на платформах типа "Алиэкспресс" или других подобных сайтах, где можно найти продукцию высокого качества, такую как розы, гортензии и пионы.