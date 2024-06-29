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Остров в Карибском море по цене московской "трешки": что можно купить за 45 млн рублей

Что можно купить за 45 млн рублей: от квартиры в Москве до частного острова

2:38
Недвижимость

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в старых границах Москвы в апреле составила 45 млн рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные "Метриум". Аналитики компании рассказали, на какие предметы роскоши можно обменять "трешку" в столице.

Что можно купить за 45 млн рублей: от квартиры в Москве до частного острова
Фото: web.archive.org by GeoTravellers, CC BY-SA 3.0

Согласно данным "Метриум", за эти деньги можно приобрести частный остров в Карибском море. Остров рядом с Бокас-дель-Торо в Панаме продается за $425 тыс. На нем расположена вилла и песчаный пляж, а до города Бокас-дель-Торо можно добраться на катере за 25 минут.

Этих средств также хватит на покупку винодельни в Бордо — знаменитом винодельческом регионе Франции. Винодельня площадью 3,1 га стоит €434 тыс., из которых 1,96 га занимают виноградники.

Вместо московской квартиры можно приобрести новую яхту за $490 тыс. или картину Джузеппе Вермильо "Христос перед Пилатом" за $479 тыс. Также можно стать владельцем коллекционного автомобиля Yankee Doodle Roadster 1940 года за $400-500 тыс. Кроме того, продажа московской "трешки" позволит купить частный самолет или вертолет за $459-485 тыс.

Для любителей приключений есть возможность обменять квартиру на суборбитальный полет в космос от компании Virgin Galactic. Билет стоит $450 тыс.

Тем не менее, эксперты "Метриум" не советуют продавать московскую недвижимость. Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов подчеркивает, что московская недвижимость является надежным активом, который обеспечивает стабильный доход и защищает средства от инфляции.

Цены на жилье в Москве растут быстрее инфляции, ликвидность таких активов высокая. Несмотря на то, что за 45 млн рублей можно приобрести частный остров, слетать в космос или стать владельцем винодельни во Франции, одним из самых разумных вариантов остается инвестиция в московскую недвижимость, уверен эксперт.

Он отметил, что застройщики предлагают улучшенную отделку, удобные и разнообразные планировки, благоустраивают дворы и создают развитую инфраструктуру в жилых комплексах. Это добавляет дополнительную ценность и влияет на стоимость жилья.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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