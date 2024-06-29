Возвращение советского стиля в интерьер: как грамотно использовать ковры и паркет

Советский стиль в интерьере снова в моде

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мода на советский стиль в интерьере возвращается, и это подтверждается популярностью ковров, которые дизайнеры теперь рекомендуют не только стелить на пол, но и вешать на стены.

Фото: flickr.com by Roman Harak, CC BY-SA 2.0

В этом направлении есть определенные нюансы, которые следует учитывать, чтобы избежать превращения жилья в склад старья.

Вот какие элементы советского стиля можно интегрировать в современные интерьеры:

1. Паркет

Это может быть классическая "елочка" или другие замысловатые узоры. Если старый паркет не скрипит и не отходит, достаточно обновить слой лака вместо полной перекладки.

2. Мебель

Современные производители выпускают мебель на высоких ножках, напоминающую советские образцы. Например, проигрыватели и торшеры из того времени могут снова занять свои места в интерьере.

3. Декор

Антикварные статуэтки и другие памятные вещи могут стать стильными дополнениями современного жилья. Главное — не переусердствовать, чтобы не перегрузить пространство.

4. Кафель

Разноцветный кафель также может стать интересным элементом декора. Важно, чтобы он был в хорошем состоянии: без трещин, сколов и без перекрашивания.

5. Ковры

Ковры снова в моде, но они должны гармонировать с интерьером. На стены можно вешать ручные работы или изделия с историей.