Купить землю в Швеции можно за 1 крону: инвестиции в недвижимость в Северной Европе

Программа по снижению стоимости земли в Гетене привлекает новых жителей

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В последнее время поиск жилья в Северной Европе становится всё более доступным благодаря программам по снижению стоимости земли. Один из таких примеров — продажа 29 земельных участков в шведском городе Гетене, расположенном около 200 миль к юго-западу от Стокгольма.

Фото: flickr.com by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden, CC BY 2.0

Цены на эти участки стартуют от 1 кроны, что эквивалентно 9 центам США за квадратный метр, делая их чрезвычайно привлекательными для покупателей. Однако следует учитывать, что затраты на строительство дома будут зависеть от местных норм и правил пользования землей.

Гетене — типичная шведская деревня с живописными пейзажами, окруженная озером Венерн, самым большим в Швеции, Скандинавии и Европейском союзе. Кроме того, рядом находится гора Киннекулле, включенная в список ЮНЕСКО как геопарк Платобергенс и биосфера горы Киннекулле.

Программа продажи земли была инициирована в ответ на экономический спад и сокращение сельского населения. Недвижимость в регионе и по всей Швеции находится в состоянии стагнации из-за высоких процентных ставок и экономического кризиса. Это решение было принято для привлечения новых жителей в город.

С момента запуска программы количество запросов на покупку участков значительно увеличилось, и четверо из первых 30 заинтересованных уже приобрели свои участки по цене одной кроны за квадратный метр. Площадь участков варьируется от 700 до 1200 квадратных метров.

Таким образом, для тех, кто мечтает жить на природе с красивыми видами и возможностью совершать пешие прогулки, Гетене может стать идеальным местом для жизни.