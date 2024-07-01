Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Авито": продавцы вторичного жилья просят за него на 10% больше реальной стоимости
100-летняя сотрудница мебельного магазина в США продолжает работать в бизнесе семьи
Создатель нашумевшего сериала "Оленёнок" начал работу над новым проектом
Эксперты рассказали, почему кошка спит на хозяйской подушке
Эксперт Роскачества Кузьменко призвал не охлаждать смартфон в холодильнике
Стало известно, чем привлекательны шотландские вислоухие кошки
Украинская армия получит от Швеции самолеты Saab 340
Что нужно добавлять в воду для полива на даче
Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически
Почему каждый раз при возобновлении водоснабжения после останова из крана течёт жуткая ржавчина

Эксперт ЖКХ Москвина признала нормой ржавчину из крана после перерыва в водоснабжении

1:59
Недвижимость

Всякий раз, когда возобновляется водоснабжение после его останова — не важно, планового или аварийного — из крана хлещет жуткая ржавчина. В разговоре с Pravda.Ru исполнительный директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина оценила, насколько это опасно для счётчиков и смесителей.

Эксперт ЖКХ Москвина признала нормой ржавчину из крана после перерыва в водоснабжении
Фото: Wikimedia Commons by AVRS, PDM

Само по себе это неприятное явление вполне закономерно и неизбежно.

"Ничего в этом страшного нет. Это естественный процесс. Эту воду надо просто слить. Потому что когда система остается без воды, она моментально ржавеет изнутри. Там кислород начинает разрушать металл. И вот в этот маленький период, когда там нет воды, скапливается ржавчина. Потом с водой эта ржавчина промывается — и всё, трубы опять в хорошем состоянии, никакой ржавчины там нет. Оставишь систему чуть-чуть без воды — она моментально окисляется. Потом это окисление смывается, да и всё. Без этого никак не обойтись. Это нормальное явление абсолютно. Это физика", — объясняет она.

Эксперт призывает не переживать в этой связи за сантехнику — вечного всё равно ничего нет, а своё она, скорее всего, отслужит.

Срок эксплуатации чего угодно — от космического корабля до велосипеда, не говоря уж о водопроводном кране — конечен. "Всё, что мы эксплуатируем, приходит рано или поздно в негодность. Это норма абсолютная. Поэтому мы эти приборы меняем время от времени. Или вы хотите какую-то вечную историю? Её не бывает. Это глупость большая. Любой прибор рано или поздно выходит из строя", — утверждает собеседница издания.

"Надо ориентироваться на гарантию, которую даёт производитель", — заключила она.

Напомним, если качество водопроводной воды долгое время остаётся неудовлетворительным, за неё можно не платить.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"

Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.

Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Татьяна Брухунова показала белозубого сына Вагана
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля поливаю по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Кровообращение организма в жару стремительно ухудшается Дмитрий Плотников Свою хорошую или плохую наследственность ищите у предков Сергей Лебедев В Тель-Авиве не учитывают, что у РФ гораздо больше возможностей навредить Израилю Любовь Степушова
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Волосы в порядке: короткие стрижки для жарких дней
Последние материалы
Эксперт Роскачества Кузьменко призвал не охлаждать смартфон в холодильнике
Стало известно, чем привлекательны шотландские вислоухие кошки
Украинская армия получит от Швеции самолеты Saab 340
Что нужно добавлять в воду для полива на даче
Когда менять стрижку: признаки необходимости смены прически
Почему концерты Тейлор Свифт привлекают миллионы туристов и фанатов
Ананас: как правильно почистить и нарезать
Как застраховать питомца: советы экспертов по выбору страховки
Эксперт ЖКХ Москвина признала нормой ржавчину из крана после перерыва в водоснабжении
Дочь Полины Гагариной обратилась со сцены к зрителям в "Лужниках"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников