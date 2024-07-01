Почему каждый раз при возобновлении водоснабжения после останова из крана течёт жуткая ржавчина

Эксперт ЖКХ Москвина признала нормой ржавчину из крана после перерыва в водоснабжении

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Всякий раз, когда возобновляется водоснабжение после его останова — не важно, планового или аварийного — из крана хлещет жуткая ржавчина. В разговоре с Pravda.Ru исполнительный директор Гильдии управляющих компаний ЖКХ Вера Москвина оценила, насколько это опасно для счётчиков и смесителей.

Фото: Wikimedia Commons by AVRS, PDM

Само по себе это неприятное явление вполне закономерно и неизбежно.

"Ничего в этом страшного нет. Это естественный процесс. Эту воду надо просто слить. Потому что когда система остается без воды, она моментально ржавеет изнутри. Там кислород начинает разрушать металл. И вот в этот маленький период, когда там нет воды, скапливается ржавчина. Потом с водой эта ржавчина промывается — и всё, трубы опять в хорошем состоянии, никакой ржавчины там нет. Оставишь систему чуть-чуть без воды — она моментально окисляется. Потом это окисление смывается, да и всё. Без этого никак не обойтись. Это нормальное явление абсолютно. Это физика", — объясняет она.

Эксперт призывает не переживать в этой связи за сантехнику — вечного всё равно ничего нет, а своё она, скорее всего, отслужит.

Срок эксплуатации чего угодно — от космического корабля до велосипеда, не говоря уж о водопроводном кране — конечен. "Всё, что мы эксплуатируем, приходит рано или поздно в негодность. Это норма абсолютная. Поэтому мы эти приборы меняем время от времени. Или вы хотите какую-то вечную историю? Её не бывает. Это глупость большая. Любой прибор рано или поздно выходит из строя", — утверждает собеседница издания.

"Надо ориентироваться на гарантию, которую даёт производитель", — заключила она.

Напомним, если качество водопроводной воды долгое время остаётся неудовлетворительным, за неё можно не платить.