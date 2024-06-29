Кому могут отказать в прописке в собственной квартире

Регистрация по месту жительства обязательна для всех граждан на территории РФ. И полезна, потому что даёт основания для постановки на пенсионный и налоговый учёт, облегчает получения медицинского обслуживания и образования.
Фото: ГБУ Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" is licensed under public domain
Но в прописке, даже в собственной квартире, могут и отказать. Адвокат Елена Кудерко разъяснила "Финансам Mail.ru", в каких случаях.
Если предоставлен неполный пакет документов или есть ошибки в заявлении.
При предоставлении недостоверных сведений.
Нет согласия каждого из собственников жилья, если их несколько.
Несовершеннолетнему жильцу — если в квартире не зарегистрирован ни один из его родителей.
В непригодном для безопасного проживания помещении — то есть доме, подлежащем сносу.
Каким бы странным это ни казалось, само по себе право собственности не служит безусловным основанием для прописки, заключила юрист.