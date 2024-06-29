Кому могут отказать в прописке в собственной квартире

Юрист Кудерко назвала согласие всех собственников условием для прописки в квартире

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Регистрация по месту жительства обязательна для всех граждан на территории РФ. И полезна, потому что даёт основания для постановки на пенсионный и налоговый учёт, облегчает получения медицинского обслуживания и образования.

Фото: ГБУ Республики Крым "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" is licensed under public domain

Но в прописке, даже в собственной квартире, могут и отказать. Адвокат Елена Кудерко разъяснила "Финансам Mail.ru", в каких случаях.

Если предоставлен неполный пакет документов или есть ошибки в заявлении.

При предоставлении недостоверных сведений.

Нет согласия каждого из собственников жилья, если их несколько.

Несовершеннолетнему жильцу — если в квартире не зарегистрирован ни один из его родителей.

В непригодном для безопасного проживания помещении — то есть доме, подлежащем сносу.

Каким бы странным это ни казалось, само по себе право собственности не служит безусловным основанием для прописки, заключила юрист.