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Одно средство заставит ваш унитаз буквально засиять чистотой

Эксперт по уборке Демпси посоветовала отмывать унитаз колой

1:46
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Два средства, которые есть буквально в каждом доме, заставят засиять чистотой ваш санузел, пишет Daily Express в среду.

Эксперт по уборке Демпси посоветовала отмывать унитаз колой
Фото: Flickr by Marco Verch, CC BY 2.0

Уборка и поддержание чистоты в ванной — самая нелюбимая из домашних хлопот, но от неё особенно зависит санитарно-гигиеническое состояние жилища. Сара Демпси из MyJobQuote, британской компании, которая связывает домовладельцев с рабочими, поделилась своими советами, которые сильно упростят эту часть быта.

Если вы испачкали раковину остатками зубной пасты — это даже к лучшему. "Когда вы заметите следы зубной пасты вокруг раковины, возьмите губку или влажную тряпку и быстро потрите ею раковину. Остатки зубной пасты подействуют как мягкое чистящее средство для ванной комнаты и придадут вашей раковине сияющий вид и свежий мятный запах", — посоветовала эксперт на страницах The Sun.

Ещё более удивительный совет заключается в использовании колы в качестве мощной альтернативы магазинным средствам для чистки унитаза.

"Возьмите бутылку и вылейте её под ободок унитаза. Оставьте примерно на час, а затем хорошенько потрите его ёршиком. Это эффективно удалит все стойкие пятна с унитаза и оставит его свежим и чистым", — заверила специалист.

Другая эксперт ранее настоятельно призвала отказаться от безалкогольных напитков для чистки сантехники — мол, только хуже станет.

Однако к Демпси не придраться — она посоветовала читать инструкцию к унитазу, прежде чем вы будете поливать его газировкой. Всегда проверяйте документацию перед применением каких-либо продуктов на случай, если компоненты повредят их, заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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