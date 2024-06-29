Как снять квартиру на лето по цене коммунальных платежей

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"Мир квартир" назвал "летнюю" аренду советской традицией

1:28
Недвижимость

Портал "Мир квартир" рассказал о "летней" аренде. Этот вид сдачи квартир — промежуточный между долгосрочной и посуточной — практикуют расчётливые пенсионеры, живущие всё лето на даче.

"Мир квартир" назвал "летнюю" аренду советской традицией
Фото: Wikimedia Commons by Хомелка, CC BY-SA 3.0

По мнению издания, "летняя" аренда зародилась в позднем СССР. "У граждан появились дачи, которые требовали постоянного внимания в летний сезон. Поэтому за городской квартирой оставляли кого-то следить — в основном абитуриентов, рекомендованных друзьями", — объясняется в статье.

В постсоветское время было два всплеска популярности "летней" аренды — в "лихих" 90-х, когда даже в мегаполисах жили бедно, и во время пандемии, когда люди массово прятались за городом.

Сейчас тоже можно попытаться найти временное пристанище в городе на лето по цене коммунальных платежей или за присмотр.

"В основном такие арендные сделки происходят среди "своих", то есть предложение формируется не на онлайн-площадках, и не на агрегаторах, а адресно — через знакомых. Собственники — обычные люди, которые часто находятся в пенсионном возрасте. Таким образом они используют свой актив в период своего отсутствия", — объясняет директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова.

Так что найти квартиру в "летнюю" аренду сложно, но реально — при помощи "сарафанного радио", заключается в публикации.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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