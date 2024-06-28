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Покупать квартиру лучше с помощью риелтора, иначе вам могут всучить самострой

Депутат Разворотнева предупредила о риске покупки жилья в самострое

Недвижимость

Покупать квартиру лучше с помощью риелтора, потому что есть риск приобрести жилплощадь в самострое, посоветовала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева.

Депутат Разворотнева предупредила о риске покупки жилья в самострое
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Проверить правильность оформления можно и самостоятельно — по публичным кадастровым картам, объяснила она "Ленте.ру". "Но это тоже не показатель, — предупредила депутат. — Потому что часто там строят апартаменты. Если же это участок для ИЖС, предположим, или участок, представляющий собой место общего пользования, то уже стоит насторожиться".

Она привела поучительный пример. "У меня так на приём приходили люди из Новой Москвы. Выяснилось, что у них дом стоит на участке, который представляет собой место общего пользования. Причём дом поставлен на кадастровый учет. Люди в нём покупали квартиры с помощью ипотеки, материнского капитала. Всё это очень тщательно проверяют банки, пенсионный фонд. Ни у кого никаких сомнений не возникло. Теперь крайними оказались люди", — рассказала народная избранница.

"Перед покупкой квартиры лучше найти толкового риелтора, который проверит это всё по всевозможным базам данных", — резюмировала она.

Ранее её коллега Сергей Гаврилов посоветовал при покупке квартиры внимательнейшим образом изучить радиаторы отопления — в некоторых случаях они, оказывается, могут взорваться.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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