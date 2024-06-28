Магазины и салоны красоты полюбили первые этажи московских элитных ЖК

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Аренда торговых площадей в жилом фонде Москвы подорожала на 15% с начала года

1:09
Недвижимость

Аренда помещений под магазины и услуги в элитных ЖК Москвы выросла на 15% с начала года, передаёт РБК со ссылкой на данные агентства недвижимости Whitewill.

Аренда торговых площадей в жилом фонде Москвы подорожала на 15% с начала года
Фото: Управа района Раменки города Москвы by mos.ru, PDM

Более-менее просторное помещение (120-200 кв. м) обойдётся арендатору не менее чем в 12 тысяч ₽/м2, то есть 1,44-2,4 миллиона рублей в месяц, подсчитали в компании.

Как ни странно, в центре столицы аренда под стрит-ретейл подорожала меньше — на 8%. А разгадка проста — там преобладает старый жилой фонд, помещения в котором сдаются в среднем на 15% дешевле, чем в новостройках.

Ещё одной причиной аналитики Whitewill называют тенденцию к отказу девелоперов от продажи нежилых помещений в домах на стадии их строительства, как это повсеместно практиковалось. Теперь застройщики предпочитают управлять этой недвижимостью самостоятельно.

Очевидно, массовый уход иностранных брендов не очень повредил рынку коммерческой недвижимости — он просто переформатировался.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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