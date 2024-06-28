Дерево стало материалом номер один для ИЖС в России

С начала этого года россияне поставили на кадастровый учёт более 220 тысяч новых частных домов, сообщили в Росреестре во вторник.
Этот показатель превышает прошлогодний на 38 тысяч. А совокупная площадь построенного жилья достигла 30,8 млн кв. м., что на 21% больше, чем за те же месяцы прошлого года.
Лидером в ИЖС закономерно остаётся Центральный федеральный округ. "На него пришлось 8,1 млн кв. м. или 26% от всего возведённого с начала 2024 года фонда ИЖС. В Московской области возведено 21,7 тыс. объектов ИЖС, что составляет 43% от общего количества по ЦФО", — уточнил глава Росреестра Олег Скуфинский.
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