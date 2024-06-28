Дерево стало материалом номер один для ИЖС в России

С начала года россияне построили более 220 тысяч частных домов

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала этого года россияне поставили на кадастровый учёт более 220 тысяч новых частных домов, сообщили в Росреестре во вторник.

Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Этот показатель превышает прошлогодний на 38 тысяч. А совокупная площадь построенного жилья достигла 30,8 млн кв. м., что на 21% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Лидером в ИЖС закономерно остаётся Центральный федеральный округ. "На него пришлось 8,1 млн кв. м. или 26% от всего возведённого с начала 2024 года фонда ИЖС. В Московской области возведено 21,7 тыс. объектов ИЖС, что составляет 43% от общего количества по ЦФО", — уточнил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Самые популярные стройматериалы:

дерево — 71,7 тыс. объектов ИЖС или 8,3 млн кв. м, кирпич — 44,1 тыс. домов площадью 7,2 млн кв. м, панельные дома — всего 2,3 тыс. построек на 304 тыс. кв. м.

Застройщики также заметили быстрый рост спроса на загородное жильё в последнее время.