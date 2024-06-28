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Дерево стало материалом номер один для ИЖС в России

С начала года россияне построили более 220 тысяч частных домов

1:26
Недвижимость

С начала этого года россияне поставили на кадастровый учёт более 220 тысяч новых частных домов, сообщили в Росреестре во вторник.

С начала года россияне построили более 220 тысяч частных домов
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

Этот показатель превышает прошлогодний на 38 тысяч. А совокупная площадь построенного жилья достигла 30,8 млн кв. м., что на 21% больше, чем за те же месяцы прошлого года.

Лидером в ИЖС закономерно остаётся Центральный федеральный округ. "На него пришлось 8,1 млн кв. м. или 26% от всего возведённого с начала 2024 года фонда ИЖС. В Московской области возведено 21,7 тыс. объектов ИЖС, что составляет 43% от общего количества по ЦФО", — уточнил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Самые популярные стройматериалы:

  1. дерево — 71,7 тыс. объектов ИЖС или 8,3 млн кв. м,
  2. кирпич — 44,1 тыс. домов площадью 7,2 млн кв. м,
  3. панельные дома — всего 2,3 тыс. построек на 304 тыс. кв. м.

Застройщики также заметили быстрый рост спроса на загородное жильё в последнее время.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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