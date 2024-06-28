Филипп Киркоров обвинен в нарушении закона из-за пристройки в пентхаусе

Соседи и активист обвинили Филиппа Киркорова в незаконной постройке мансарды

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Филипп Киркоров построил мансарду в своём пентхаусе в Москве, что вызвало недовольство у других жильцов дома. Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), сообщил об этих жалобах на своем Telegram-канале, утверждая, что конструкция незаконна.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Соседи артиста считают надстройку нелегальной.

"Киркоров сделал себе мансарду и летний сад, и, по словам местных жителей, эти работы незаконны. Ему безразличны законы Российской Федерации, что показывает его отношение к нашему обществу и гражданам", — заявил Бородин.

Он также отметил, что пентхаус Киркорова находится над квартирой Аллы Пугачёвой, которая уехала из России. Из-за пристройки у других жильцов дома начали трескаться потолки и стены, добавил Бородин.