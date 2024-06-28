Финляндия упрощает процедуру конфискации жилья у россиян с 8 июля

Финляндия с 8 июля упростит процедуру конфискации недвижимости, сообщил финский Минюст.
Под угрозой остаться без недвижимости окажутся те, кто не выходит на связь или просрочил платежи, включая россиян. В ведомстве отметили, что проблема наиболее остро стоит в Восточной Финляндии, где возникают сложности с доставкой уведомлений владельцам, проживающим в России.
Ранее финские власти пригрозили конфисковывать транспортные средства с российскими номерами. Также в 2023 году управление по взысканию долгов Финляндии изъяло товарные знаки российских юридических лиц, подпавших под санкции Евросоюза.
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