Финляндия упрощает процедуру конфискации жилья у россиян с 8 июля

Финляндия упростит процедуру конфискации недвижимости с 8 июля

0:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Финляндия с 8 июля упростит процедуру конфискации недвижимости, сообщил финский Минюст.

Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, CC BY 2.0

Под угрозой остаться без недвижимости окажутся те, кто не выходит на связь или просрочил платежи, включая россиян. В ведомстве отметили, что проблема наиболее остро стоит в Восточной Финляндии, где возникают сложности с доставкой уведомлений владельцам, проживающим в России.

Ранее финские власти пригрозили конфисковывать транспортные средства с российскими номерами. Также в 2023 году управление по взысканию долгов Финляндии изъяло товарные знаки российских юридических лиц, подпавших под санкции Евросоюза.