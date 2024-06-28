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Квартира в Москве стоит как винодельня во Франции или остров на Карибах

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Москве достигла 45млн

1:52
Недвижимость

По данным на апрель 2024 года, средняя стоимость трехкомнатной квартиры в пределах старых границ Москвы достигла 45 миллионов рублей. По сведениям аналитиков компании "Метриум", эта сумма сопоставима со стоимостью винодельни во Франции, сообщает "Известия".

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Москве достигла 45млн
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Речь идет о винодельческом хозяйстве площадью 3,1 гектара, из которых более половины занимают виноградники. Хозяйство расположено в Бордо, одном из самых известных винодельческих регионов Франции. Стоимость такой винодельни составляет 434 тысячи евро, что примерно равно 38,7 миллиона рублей.

За бюджет в 45 миллионов рублей также можно приобрести личный остров с виллой в Карибском море. Стоимость такого острова составляет 425 тысяч долларов (около 36,3 миллиона рублей). Остров с песчаным пляжем, расположенный на высоте четырех метров над уровнем моря, находится в 25 минутах езды на катере от города Бокас-дель-Торо в Панаме.

Кроме того, за цену московской "трешки" можно купить новую яхту за 490 тысяч долларов, картину последователя Караваджо Джузеппе Вермильо "Христос перед Пилатом" за 479 тысяч долларов, коллекционный автомобиль Yankee Doodle Roadster 1940 года выпуска за 400-500 тысяч долларов, личный самолет или вертолет за 459-485 тысяч долларов. Также можно приобрести билет на суборбитальный космический рейс от компании Virgin Galactic за 450 тысяч долларов, сообщили специалисты.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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