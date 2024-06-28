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Лос-Анджелес спасает историю: дом Мэрилин Монро передумали сносить

Дом Мэрилин Монро в США передумали сносить

1:25
Недвижимость

В США решили сохранить дом американской киноактрисы Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе, где она провела последние дни своей жизни. Особняк в престижном районе Брентвуд был признан историческим памятником, сообщает Los Angeles Times.

Дом Мэрилин Монро в США передумали сносить
Фото: commons.wikimedia.org by LoneStarMike, CC BY-SA 3.0

Член городского совета Трейси Парк отметила, что в Лос-Анджелесе нет более значимой фигуры или места, чем Мэрилин Монро и ее дом в Брентвуде, и подчеркнула, что стоило бы сделать его историческим памятником еще 60 лет назад.

Мэрилин Монро приобрела этот дом за 75 тысяч долларов (приблизительно 6,5 миллиона рублей) всего за шесть месяцев до своей смерти. В 2023 году дочь бизнесмена Карла Мильштейна, Брина, и ее супруг, продюсер реалити-шоу Рой Банк, купили особняк за 8,35 миллиона долларов. Новые владельцы планировали разрушить дом Монро для расширения своего имущества, расположенного по соседству.

Однако против этого выступили историки и местные жители Лос-Анджелеса. Брина подала в суд, указывая на запущенное состояние дома и наряду фанатов, однако ее иск был отклонен. Новое решение городского совета Лос-Анджелеса запрещает демонтаж здания.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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