Студии в России — лидеры рынка жилья: почему они так востребованы

Студии становятся лучшим выбором для инвестиций в России

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На российском рынке жилья студии продаются быстрее других типов квартир, средний срок продажи которых составляет два месяца. Эта информация была представлена РБК, ссылаясь на исследование, проведенное ВТБ.

Фото: DESIGN BOOK | Учебник дизайнера интерьеров by Елена Фатеева, PDM

За последний год доля покупателей, которые приобрели студию или однокомнатную квартиру, выросла до 40%, что на 9 процентных пунктов больше, чем в предыдущем году. В то время как продажи трехкомнатных квартир занимают в среднем 82 дня, а четырехкомнатных и больших — около трех с половиной месяцев.

Согласно словам Сергея Бабина, начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ, ключевыми факторами при выборе квартиры являются развитая инфраструктура района, качество ремонта и вид из окна. В условиях изменяющейся конъюнктуры рынка клиенты стали более внимательно подходить к выбору недвижимости, учитывая разнообразие предложений на рынке.

Денис Коноваленко, управляющий партнер Prime Life Development, объясняет популярность студий тем, что они представляют собой отличный вариант для инвестиций, первого самостоятельного жилья или временного проживания в командировках. Он подчеркивает, что студии востребованы благодаря своим функциональным планировочным решениям и возможности создать эргономичное пространство для обустройства.

Кроме того, выбор квартиры все чаще определяют такие факторы, как расположение, функциональное наполнение проекта и наличие инфраструктуры в окружении, таких как деловые и учебные центры, а также транспортная доступность.

Коноваленко отмечает, что активные продажи также поддерживаются наличием льготных программ для одно- и двухкомнатных квартир.