Какую зарплату нужно иметь, чтобы банк одобрил рыночную ипотеку?

Банки повышают требования к ипотеке

Во втором полугодии размер ежемесячного платежа по ипотеке для средней квартиры в Москве увеличится до 200 тыс. рублей, а в регионах до 80 тыс. рублей, сообщает "Российская газета", ссылаясь на данные компании "Сделка.РФ". Ольга Сидоренко, директор по развитию "Сделка.РФ", на форуме недвижимости "Движение" рассказала о том, какой доход нужно иметь для получения одобрения банком на получение ипотеки по текущим рыночным ставкам.

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Для того чтобы кредит был одобрен под рыночную ставку, в Москве требуется доход не менее 400 тыс. рублей в месяц, в то время как в регионах эта сумма составляет 200 тыс. рублей.

Из-за увеличения ежемесячных платежей по ипотеке и повышения требований к доходу количество сделок с участием нескольких созаемщиков значительно возрастет, отметила Марина Заботина, замдиректор департамента по развитию премиального сегмента инвестиционных и ипотечных продаж в ПСБ. Она подчеркнула, что для получения ипотечного кредита люди будут привлекать до трех или четырех созаемщиков.

После 1 июля, когда закончится действие безадресной льготной ипотеки, важность хорошей кредитной истории значительно возрастет, так как размер ежемесячного ипотечного платежа заметно увеличится.

Юлия Позаченюк, глава департамента ипотечного кредитования в "ТСН Недвижимость", рекомендует будущим заемщикам оценивать свою долговую нагрузку с учетом всех расходов. Банки готовы одобрить жилищный кредит, если размер ежемесячного платежа не превышает 50-70% чистого дохода заемщика, однако часто не учитываются дополнительные расходы, такие как кредитные карты. Банки расценивают каждую кредитную карту как долговую нагрузку в размере 10% ее лимита, независимо от того, используется ли она. Поэтому перед подачей заявки на ипотеку рекомендуется снизить лимиты по кредитным картам до минимального уровня.