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Открытие летних веранд в Москве добавило 5,4 тыс. новых мест в рестораны и кафе

Летние веранды увеличили вместимость ресторанов и кафе в Москве на 20%

1:07
Недвижимость

Согласно исследованию NF Group, в Москве благодаря открытию летних веранд в заведениях общепита увеличилась вместимость на 20%. В текущем году летние веранды были открыты в 180 столичных заведениях, что привело к появлению дополнительных 5,4 тыс. посадочных мест. При этом средний прирост вместимости составил 20%.

Летние веранды увеличили вместимость ресторанов и кафе в Москве на 20%
Фото: commons.wikimedia.org by Xochi girlinthemidwest, CC0

Популярностью пользуются не только заведения на известных гастрономических улицах, но и те, что расположены в переулках, сообщила Ирина Козина, директор направления стрит-ритейла NF Group.

В Москве на данный момент функционирует 348 заведений с летними верандами, общая вместимость которых составляет 26 тыс. посадочных мест. За последние пять лет наибольший рост числа таких заведений и количества посадочных мест наблюдается в Камергерском переулке, где количество заведений увеличилось втрое, а количество посадочных мест возросло на 150%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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