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Для увеличения вероятности одобрения ипотеки не вздумайте подавать заявки "веером" во все банки сразу

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽

1:42
Недвижимость

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч рублей, в регионах — 200 тысяч, подсчитала директор по развитию "Сделка.РФ" Ольга Сидоренко. Она привела эти цифры на форуме недвижимости "Движение".

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽
Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

По данным финансового маркетплейса "Выберу.ру", в преддверии завершения льготной ипотеки выросло число россиян, проверяющих свою кредитную историю. Причём результатами проверки многие остались недовольны.

Тем, у кого одобрение ипотеки под сомнением, директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко посоветовала заранее открыть счёт в банке, куда предполагается подать заявку — это увеличивает шансы на её одобрение.

Кроме того, нужно правильно оценить свою долговую нагрузку — с учётом мелочей, о которых обычно забывают, вроде кредитных карт. "Каждую кредитную карту банк сегодня рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от её ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек ей или нет", — объяснила руководитель департамента ипотечного кредитования "ТСН Недвижимость" Юлия Позаченюк.

По её словам, нелишним будет также заглянуть сайты Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия задолженностей.

Наконец, не вздумайте подавать заявки "веером" во все банки сразу, добавила специалист. "Каждый последующий банк увидит, куда ранее уже обращался заёмщик, а каждый отказ будет понижать его кредитный рейтинг", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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