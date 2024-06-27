Для увеличения вероятности одобрения ипотеки не вздумайте подавать заявки "веером" во все банки сразу

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч ₽

1:42 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Для одобрения ипотеки в Москве зарплата должна быть не меньше 400 тысяч рублей, в регионах — 200 тысяч, подсчитала директор по развитию "Сделка.РФ" Ольга Сидоренко. Она привела эти цифры на форуме недвижимости "Движение".

Фото: Freepik by bedneyimages, PDM

По данным финансового маркетплейса "Выберу.ру", в преддверии завершения льготной ипотеки выросло число россиян, проверяющих свою кредитную историю. Причём результатами проверки многие остались недовольны.

Тем, у кого одобрение ипотеки под сомнением, директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко посоветовала заранее открыть счёт в банке, куда предполагается подать заявку — это увеличивает шансы на её одобрение.

Кроме того, нужно правильно оценить свою долговую нагрузку — с учётом мелочей, о которых обычно забывают, вроде кредитных карт. "Каждую кредитную карту банк сегодня рассматривает как наличие долговой нагрузки в размере 10% от её ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек ей или нет", — объяснила руководитель департамента ипотечного кредитования "ТСН Недвижимость" Юлия Позаченюк.

По её словам, нелишним будет также заглянуть сайты Федеральной налоговой службы и Федеральной службы судебных приставов на предмет наличия задолженностей.

Наконец, не вздумайте подавать заявки "веером" во все банки сразу, добавила специалист. "Каждый последующий банк увидит, куда ранее уже обращался заёмщик, а каждый отказ будет понижать его кредитный рейтинг", — заключила она.