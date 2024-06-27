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Застройщик оценил последствия налоговых изменений для рынка недвижимости: могут перестать покупать элитное жильё

Ужесточение налогового законодательства грозит снижением спроса на элитное жильё

1:26
Недвижимость

Директор по развитию СК "Дачный Сезон" Никита Лутовинов оценил влияние изменений в налоговом законодательстве на состояние рынка недвижимости. Своими прогнозами он поделился с РИАМО.

Ужесточение налогового законодательства грозит снижением спроса на элитное жильё
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Минфин РФ предлагает сделать шкалу НДФЛ прогрессивной с пятью ступенями и повысить налог на прибыль до 25%.

"Повышение налогов на высокую прибыль может ослабить покупательскую способность состоятельных людей, что, вероятно, приведет к снижению спроса на престижную недвижимость и загородные дома", — предсказал Лутовинов.

В то же время налоговые компенсации для семей могут простимулировать спрос на более доступное жильё, что благоприятно скажется на строительной отрасли.

"Важно создать такие условия, чтобы жильё было более доступным для всех слоёв населения России. Этого возможно достигнуть благодаря использованию сочетаний налоговых льгот и мер поддержки со стороны государства", — уверен эксперт.

Снижение НДС на стройматериалы и услуги застройщиков могло бы стать отличным стимулом для повышения спроса на недвижимость, помечтал он.

Таким образом, предстоящие налоговые изменения приведут к неоднозначным последствиям для рынка недвижимости, заключил Лутовинов.

Тем временем стоимость жилья в элитных новостройках Москвы выросла вдвое за последние пять лет.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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