Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Румыния открыла свои двери для российских туристов
Как понять, что пора срочно менять стеклоочистители
Врач Фатхуллина: важно не пробовать неизвестные грибы на вкус
Россиянам рассказали, почему кошка нюхает дыхание человека
Четыре основные причины потери волос: рекомендации трихолога
ЕКА: астероид 2011 UL21 диаметром около 3,9 км пролетит в 6,6 млн км от Земли
Почему стоит посадить в саду незабудки?
В Часове Яре для боевиков ВСУ ситуация всё хуже с каждым днём
Названо условие гибели российской экономики
Дизайнеры оценили популярные приёмы оформления жилых интерьеров: они так не работают

Дизайнер Мишинева призвала не злоупотреблять расширением пространства за счёт зеркал

2:23
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Некоторые популярные приёмы оформления жилых интерьеров не только не способствуют тому, чтобы они выглядели стильно, но даже напротив, только всё уродуют. Профессионалы оценили самые распространённые рекомендации по просьбе "РИА Недвижимости".

Дизайнер Мишинева призвала не злоупотреблять расширением пространства за счёт зеркал
Фото: Скриншот YT Market-Dveri

Люди порой воспринимают найденные где-нибудь в интернете лайфхаки слишком буквально и прямолинейно, посетовала дизайнер, продакт-менеджер бренда OnlyGres Ксения Мишинева. А нужно учитывать планировку и площадь квартиры, сторону света, на которую выходят окна, привычки жильцов и многое другое.

"Так что сказать, что какой-то приём 100% эффективен или не эффективен — нельзя, потому что нужно учитывать множество вводных", — объясняет она.

Например, все знают, что зеркала визуально расширяют пространство. Но злоупотреблять этим эффектом нельзя, если вы не хотите превратить уютное жилище в зал йоги в фитнес-центре, предупреждает Мишинева.

"Используйте зеркала стратегически. Повесьте одно большое зеркало напротив окна, чтобы отражать свет и вид на улицу", — советует дизайнер интерьера, руководитель студии MBDS Мария Боровская.

По её словам, расширять таким способом лучше узкие коридоры или маленькие комнаты, причём не любыми зеркалами, а высокими — от пола до потолка — и без рамок.

Ещё одна рекомендация, которой не нужно следовать бездумно — максимальное количество мебели со стеклянными или глянцевыми фасадами — тоже для создания иллюзии простора.

В маленьком помещении такой трюк даст обратный результат — оно будет казаться тесным из-за визуальной засоренности избытком акцентных точек, комментирует дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова. "Например, в маленьких квартирах-студиях я рекомендую выбирать стеклянные фасады только точечно", — говорит она.

Неприятная побочка глянцевых поверхностей — бликование, поэтому они допустимы только на теневой стороне, добавляет руководитель департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карина Гудова.

Кроме того, зеркальная мебель нарушает фэншуй и мигом покрывается жирными отпечатками.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Рандеву не состоится: зрители не покупают билеты на фестиваль "кормилицы СССР"

С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.

На фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале продали всего 10% билетов
Эксперты рассказали, почему кошки будят своих владельцев
Почему кошки любят будить своих владельцев: эксперты назвали 3 основные причины
От муравьёв — ни следа: действенные способы раз и навсегда избавиться от вредителей
Уникальное средство, которое позволит забыть о тле на целый год: инструкция по применению
Мукомель; "Мигранты занимают те рабочие места, куда не идут россияне" Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова Язык рук — тоже язык, просто мы этого не замечаем Сергей Лебедев
Уже на следующий день не вспомнят: сколько времени нужно кошке, чтобы забыть вас
Когда на самом деле наступает кошачья старость: правильный ответ знают даже не все производители корма
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Россия пригрозила ударами, Копенгаген закрывает тренинги украинцев на F-16
Последние материалы
Россиянам рассказали, почему кошка нюхает дыхание человека
Четыре основные причины потери волос: рекомендации трихолога
ЕКА: астероид 2011 UL21 диаметром около 3,9 км пролетит в 6,6 млн км от Земли
Почему стоит посадить в саду незабудки?
В Часове Яре для боевиков ВСУ ситуация всё хуже с каждым днём
Названо условие гибели российской экономики
Игрок "Зенита" Нино: в РПЛ футбол совершенно не такой, как на чемпионате Бразилии
Актёр Роман Курцын признался, что месяц жил на вокзале
Врач Агапкин: ягоды с мелатонином в составе помогут облегчить засыпание
Биолог Лялина: на выпускном не стоит есть жирную еду и пить алкоголь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников