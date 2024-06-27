Дизайнеры оценили популярные приёмы оформления жилых интерьеров: они так не работают

Дизайнер Мишинева призвала не злоупотреблять расширением пространства за счёт зеркал

2:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Некоторые популярные приёмы оформления жилых интерьеров не только не способствуют тому, чтобы они выглядели стильно, но даже напротив, только всё уродуют. Профессионалы оценили самые распространённые рекомендации по просьбе "РИА Недвижимости".

Фото: Скриншот YT Market-Dveri

Люди порой воспринимают найденные где-нибудь в интернете лайфхаки слишком буквально и прямолинейно, посетовала дизайнер, продакт-менеджер бренда OnlyGres Ксения Мишинева. А нужно учитывать планировку и площадь квартиры, сторону света, на которую выходят окна, привычки жильцов и многое другое.

"Так что сказать, что какой-то приём 100% эффективен или не эффективен — нельзя, потому что нужно учитывать множество вводных", — объясняет она.

Например, все знают, что зеркала визуально расширяют пространство. Но злоупотреблять этим эффектом нельзя, если вы не хотите превратить уютное жилище в зал йоги в фитнес-центре, предупреждает Мишинева.

"Используйте зеркала стратегически. Повесьте одно большое зеркало напротив окна, чтобы отражать свет и вид на улицу", — советует дизайнер интерьера, руководитель студии MBDS Мария Боровская.

По её словам, расширять таким способом лучше узкие коридоры или маленькие комнаты, причём не любыми зеркалами, а высокими — от пола до потолка — и без рамок.

Ещё одна рекомендация, которой не нужно следовать бездумно — максимальное количество мебели со стеклянными или глянцевыми фасадами — тоже для создания иллюзии простора.

В маленьком помещении такой трюк даст обратный результат — оно будет казаться тесным из-за визуальной засоренности избытком акцентных точек, комментирует дизайнер, директор по продукту интерьерной компании Mr. Doors Ксения Кузнецова. "Например, в маленьких квартирах-студиях я рекомендую выбирать стеклянные фасады только точечно", — говорит она.

Неприятная побочка глянцевых поверхностей — бликование, поэтому они допустимы только на теневой стороне, добавляет руководитель департамента развития каналов продаж "Кухонный Двор" Карина Гудова.

Кроме того, зеркальная мебель нарушает фэншуй и мигом покрывается жирными отпечатками.