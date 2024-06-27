Рост доли льготной ипотеки до исторических 75%: что ждет рынок после 1 июля

Льготная ипотека в России: доля достигла 75% в мае 2024 года

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В мае этого года доля государственных программ в общем объеме выдач ипотек достигла 75%, что является рекордом, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Это значение выросло на 6 процентных пунктов по сравнению с апрелем и значительно превышает уровень 50%, зафиксированный год назад — Известия.

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За май банки выдали общую сумму жилищных кредитов в размере 536 миллиардов рублей, из которых 401 миллиард пришелся на государственные программы, уточняется в отчете ОКБ. Объем выдач в сравнении с предыдущим месяцем вырос на 19%, хотя количество выданных ипотечных кредитов увеличилось более медленно — на 16%. Это связано с ростом среднего размера кредита, который в мае увеличился на 3% и достиг 4,43 миллиона рублей.

Средний срок ипотеки также увеличился, достигнув 281 месяца (23 года и 5 месяцев), а для государственных программ этот показатель составил 310 месяцев (25 лет и 10 месяцев) — это самый высокий уровень за всю историю наблюдений, по данным представителя ОКБ.

В условиях приближающейся отмены программы на новостройки с процентной ставкой до 8% и высоких рыночных ставок, спрос на льготные ипотечные кредиты значительно увеличился, что привело к значительному разрыву цен между новым и вторичным жильем, подчеркивают в Центробанке.