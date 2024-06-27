И без того астрономические цены на элитное жильё в Москве взлетели ещё в два раза

Квадратный метр жилплощади в элитных новостройках Москвы подорожал более чем вдвое за последние пять лет, сообщила "Газете.Ru" руководительница управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.
По итогам мая 2024 года стоимость элитного жилья достигла 1,971 миллиона рублей за "квадрат" против 974,1 тысячи ₽/м2 в мае 2019-го. Ценовая разница элитным и делюкс классами превысила 91%.
Квартира в московской элитной новостройке стоит в среднем около 190 миллионов рублей, в делюкс-сегменте — 478 миллионов, уточнила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.
По её словам, разница межу этими видами высокобюджетной недвижимости определяется прежде всего локацией (27 из 31 проекта класса делюкс — в пределах Садового кольца, а 20 — внутри Бульварного), а также дополнительными услугами вроде гостиничного обслуживания и индивидуального подбора домашнего персонала.
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