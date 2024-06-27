И без того астрономические цены на элитное жильё в Москве взлетели ещё в два раза

Квадратный метр московского элитного жилья подорожал вдвое за пять лет

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Квадратный метр жилплощади в элитных новостройках Москвы подорожал более чем вдвое за последние пять лет, сообщила "Газете.Ru" руководительница управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

По итогам мая 2024 года стоимость элитного жилья достигла 1,971 миллиона рублей за "квадрат" против 974,1 тысячи ₽/м2 в мае 2019-го. Ценовая разница элитным и делюкс классами превысила 91%.

Квартира в московской элитной новостройке стоит в среднем около 190 миллионов рублей, в делюкс-сегменте — 478 миллионов, уточнила директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

По её словам, разница межу этими видами высокобюджетной недвижимости определяется прежде всего локацией (27 из 31 проекта класса делюкс — в пределах Садового кольца, а 20 — внутри Бульварного), а также дополнительными услугами вроде гостиничного обслуживания и индивидуального подбора домашнего персонала.