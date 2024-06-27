Рекордный рост стоимости жилья в центре Санкт-Петербурга привлекает инвесторов

Цены на жилье в центре Петербурга достигли исторического максимума

1:54 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С начала текущего года наибольший прирост стоимости новостроек был зафиксирован в Центральном и Адмиралтейском районах, а также в Курортном и Фрунзенском. Этот рост обусловлен увеличением предложения премиального жилья. В "спальных" районах, где доступное жилье более распространено, напротив, наблюдалось снижение цен, сообщает витрина недвижимости Restate. ru.

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С января по июнь текущего года самым значительным ростом цен на первичном рынке отметился Центральный район, который вернулся на позицию самого дорогого района города, опередив Петроградский. Средняя стоимость квадратного метра здесь увеличилась с 387 до 516 тыс. рублей. Влияние на рынок оказал даже единичный проект — клубный дом N8 от ФСК на Новгородской улице.

Во Фрунзенском районе цены также выросли значительно, несмотря на отсутствие новых проектов в текущем году. Это связано с активностью компаний ПИК и RBI в районе улицы Тосина.

В Адмиралтейском районе цены поднялись на 14%, также благодаря старту продаж одного нового проекта — ЖК "Измайловский" от ЛСР.

Курортный район отметился высокой активностью новых проектов, что привлекло бизнес-класс из центральных районов, и цены здесь также значительно возросли.

На Петроградском районе рост цен был скромным из-за конкурентной среды и большой плотности премиальных новостроек.

В Василеостровском, Пушкинском и других районах изменения цен были незначительными, а в Колпинском, Красносельском и Выборгском цены даже немного снизились.

На вторичном рынке практически не было изменений за последние полгода, что свидетельствует о стагнации.