В правительстве раскрыли условия "Семейной ипотеки" после её продления с 1 июля

"Семейную ипотеку" однозначно продлят после 1 июля, заверил вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке "Россия" на ВДНХ.
Условия, по его словам, пока обсуждаются правительством.
"Мы, конечно, обсуждаем различные варианты, но весь наш объём поддержки прямо связан со ставкой ЦБ, — объяснил Хуснуллин. — Пока мы не понимаем, какая будет ставка, какой объём нам бюджетных ресурсов потребуется".
Пока что принято предварительное решение о минимальном объёме продолжения льготной программы — только для семей с детьми до шести лет.
"Все дополнительные опции у нас посчитаны, подготовлены. В зависимости от того, как будет наполняться бюджет, какая будет ставка ЦБ, будет зависеть, какие дополнительные меры поддержки мы будем оказывать", — заключил вице-премьер.
Ранее высказывались предположения о повышении ставки по семейной ипотеке семьям с детьми старше шести лет и сохранении её в нынешнем виде для семей из маленьких городов.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.