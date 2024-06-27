В правительстве раскрыли условия "Семейной ипотеки" после её продления с 1 июля

Хуснуллин обещал продлить "Семейную ипотеку" в минимальном объёме

1:05 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Семейную ипотеку" однозначно продлят после 1 июля, заверил вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке "Россия" на ВДНХ.

Фото: Госдума РФ is licensed under public domain

Условия, по его словам, пока обсуждаются правительством.

"Мы, конечно, обсуждаем различные варианты, но весь наш объём поддержки прямо связан со ставкой ЦБ, — объяснил Хуснуллин. — Пока мы не понимаем, какая будет ставка, какой объём нам бюджетных ресурсов потребуется".

Пока что принято предварительное решение о минимальном объёме продолжения льготной программы — только для семей с детьми до шести лет.

"Все дополнительные опции у нас посчитаны, подготовлены. В зависимости от того, как будет наполняться бюджет, какая будет ставка ЦБ, будет зависеть, какие дополнительные меры поддержки мы будем оказывать", — заключил вице-премьер.

Ранее высказывались предположения о повышении ставки по семейной ипотеке семьям с детьми старше шести лет и сохранении её в нынешнем виде для семей из маленьких городов.