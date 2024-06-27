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Закрытие льготной ипотеки подстегнуло цены на съёмное жильё: "Неудивительно, что ставки растут"

Аренда квартир в России подорожала на 8% за полгода, подсчитал "Мир квартир"

2:40
Недвижимость

Аренда одно- и двухкомнатных квартир в России подорожала на 8% за полгода, подсчитал "Мир квартир". Портал составил рейтинги 70 крупных российских городов по динамике цен в разных сегментах рынка недвижимости.

Аренда квартир в России подорожала на 8% за полгода, подсчитал "Мир квартир"
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

"Однушки" с начала года прибавили в цене 8,4% в 63 городах, в том числе в Череповце (+47,6%), Чите (+33,9%) и Оренбурге (+32,1%), а в семи — подешевели, например в Белгороде — на 12,4%.

В Москве среднюю однокомнатную квартиру сдают за 47 781 рублей в месяц (+1,7%), в Подмосковье придётся платить больше 30 тысяч (+3,8%), в Санкт-Петербурге аренда выросла на 6% до 33 640 рублей в месяц.

Двухкомнатные квартиры подорожали в 60 городах, в 10 — стали доступнее, а в среднем рост составил +7,5%. Самое заметное подорожание — в Череповце, Орле и Кургане, снижение квартплаты замечено в Якутске и Белгороде.

В Белокаменной арендные ставки за "двушку" подскочили под 60 тысяч в месяц, в Московской области месяц проживания в двухкомнатной квартире выльется в 37 тысяч рублей.

По трёхкомнатным квартирам статистика разнонаправленная. В 54 городах, включая Москву, квартплата повысилась, в 16, в том числе в Подмосковье — упала. В среднем по стране ставки подросли на 5,8%.

По мнению директора "Мира квартир" Павла Луценко, цены на съёмное жильё подстёгивает предстоящее завершение льготной ипотеки. "По состоянию на конец июня люди, решающие свой квартирный вопрос, уже определились — берут они льготную ипотеку на покупку новостройки или нет, ведь эта возможность закрывается буквально на днях. Из тех, кто не берёт, многие решили арендовать (или продолжить арендовать) квартиры", — объяснил он.

"В связи с этим спрос в этом сегменте увеличился, а предложение квартир за полгода сократилось на 10%. Неудивительно, что ставки растут. В ближайшие месяцы мы ожидаем продолжения и усиления этой динамики", — предсказал эксперт.

По этой причине, если вы намереваетесь с осени снимать жильё, лучше заняться этим уже сейчас.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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