Что боятся люди при покупке недвижимости? Основные опасения и как с ними справиться

Эксперты выявили основные страхи при покупке жилья

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты сервисов "Ремонт со СберУслугами" и "СберСтрахование" выяснили, что беспокоит людей при покупке жилья.

Фото: commons.wikimedia.org by Duisenberg is licensed under Commons, the free media repository

Основной страх у большинства участников опроса — это риск столкнуться с недобросовестными продавцами. Также значительными опасениями являются проблемы с документами и шумные соседи, которые могут мешать после переезда.

Менее распространены страхи, связанные с авариями и качеством коммуникаций, однако они присутствуют у трети респондентов. Помимо этого, 29% опрошенных опасаются, что в будущем суд может признать сделку недействительной, а 26% боятся нашествия насекомых.

Согласно данным опроса, 22% потенциальных покупателей волнуются, что им придется делать ремонт в новой квартире, 20% опасаются проблем с отделкой от застройщика, и 18% переживают по поводу незаконной перепланировки.

При этом 20% респондентов не испытывают никаких страхов и опасений при покупке недвижимости.

Около половины опрошенных уже приобретали недвижимость или планируют сделать это в будущем.