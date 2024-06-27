Что боятся люди при покупке недвижимости? Основные опасения и как с ними справиться

Эксперты сервисов "Ремонт со СберУслугами" и "СберСтрахование" выяснили, что беспокоит людей при покупке жилья.
Основной страх у большинства участников опроса — это риск столкнуться с недобросовестными продавцами. Также значительными опасениями являются проблемы с документами и шумные соседи, которые могут мешать после переезда.
Менее распространены страхи, связанные с авариями и качеством коммуникаций, однако они присутствуют у трети респондентов. Помимо этого, 29% опрошенных опасаются, что в будущем суд может признать сделку недействительной, а 26% боятся нашествия насекомых.
Согласно данным опроса, 22% потенциальных покупателей волнуются, что им придется делать ремонт в новой квартире, 20% опасаются проблем с отделкой от застройщика, и 18% переживают по поводу незаконной перепланировки.
При этом 20% респондентов не испытывают никаких страхов и опасений при покупке недвижимости.
Около половины опрошенных уже приобретали недвижимость или планируют сделать это в будущем.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.