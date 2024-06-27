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Темный или светлый ламинат: как не ошибиться с выбором цвета

Как выбрать цвет ламината

2:01
Недвижимость

Количество расцветок ламината постоянно увеличивается, предлагая разнообразие на любой вкус и цвет. Однако стремление к индивидуальности и использование фантазии могут привести к неожиданным последствиям, например, ощущению уменьшения пространства в комнате после ремонта. Рассмотрим, как избежать таких ошибок и подобрать оптимальный цвет ламината.

Как выбрать цвет ламината
Фото: upload.wikimedia.org by MatthiasMueller is licensed under CC BY-SA 4.0

Как выбрать цвет ламината

При выборе цвета напольного покрытия необходимо учитывать его гармонию с общим интерьером, дверями и другими элементами. Помимо этого, существуют несколько общих рекомендаций, которые следует принять во внимание.

Цвет оказывает значительное влияние на настроение и психологическое состояние.

Темный цвет

Выбор темного и насыщенного цвета требует подбора нейтральных оттенков для стен и потолка. Это позволяет зрительно увеличить пространство в небольших помещениях. Темный пол создает глубину, а светлые стены и потолок выглядят особенно ярко и привлекательно на его фоне.

Однако, темный ламинат имеет свои недостатки. Он склонен к выцветанию под воздействием прямых солнечных лучей, на нем отчетливо видны пыль и грязь, а также все дефекты и царапины.

Светлый цвет

Светлые оттенки придают интерьеру ощущение роскоши и утонченности. Они особенно полезны для решения проблем с освещением в темных помещениях и не требуют такого тщательного ухода, как темные покрытия. Светлый ламинат делает пространство более светлым и воздушным, что визуально увеличивает размер комнаты.

При выборе цвета ламината важно учитывать как эстетические, так и практические аспекты. Гармония с интерьером, воздействие цвета на восприятие пространства и легкость ухода играют ключевую роль в создании комфортного и стильного интерьера.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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