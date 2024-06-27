В правительстве пояснили, от чего будут зависеть лимиты на продление "Семейной ипотеки"

Как Центробанк влияет на лимиты семейной ипотеки

1:33 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В правительстве пояснили, от чего будут зависеть лимиты на продление программы "Семейная ипотека". Напомним, что действие популярной льготной программы завершается 1 июля 2024 года, но планируется её продление. Точные условия обновленной программы пока не определены.

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По данным "Дом.РФ", на 20 июня банки выдали кредиты по программе на сумму 4,877 трлн рублей, превысив установленную квоту в 4,84 трлн рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, объем лимита на выдачу семейной ипотеки будет зависеть от ключевой ставки Центробанка и динамики наполнения бюджета.

В правительстве рассматриваются различные варианты, и объем поддержки будет напрямую связан с ключевой ставкой ЦБ. Решение по этому вопросу будет принято на ближайшем заседании совета директоров Банка России, запланированном на 26 июля. Поэтому пока неясно, сколько бюджетных средств потребуется, пояснил Хуснуллин. Он также отметил, что рассматривается вариант минимального продления программы для семей с детьми до шести лет. Эту инициативу поддерживает Минфин. Дополнительные меры поддержки уже рассчитаны и подготовлены. Их реализация будет зависеть от состояния бюджета и ставки ЦБ.