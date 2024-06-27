Дом отца принцессы Дианы выставлен на продажу в Мэйфэр за £11 млн

В Лондоне выставлен на продажу дом отца принцессы Дианы

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Лондоне выставлен на продажу таунхаус, принадлежавший графу Джону Спенсеру, отцу принцессы Дианы, сообщает Mansion Global. Продавец рассчитывает получить за дом £11 млн.

Фото: upload.wikimedia.org by United States Federal Government is licensed under Public domain

Четырехэтажный таунхаус, построенный в начале 1980-х годов, находится в престижном районе Мэйфэр. Джон Спенсер приобрел его в 1990 году и подарил своей жене Рейн Спенсер. Принцесса Диана часто посещала этот дом и проводила много времени в библиотеке.

"Это уникальный дом с богатой историей", — говорит Дэниш Ариф, руководитель отдела продаж Mayfair в Chestertons.

Он ожидает, что благодаря аристократическому и королевскому прошлому этот объект привлечет внимание взыскательных покупателей со всего мира.

В доме пять спален, просторная гостиная, зал для приемов, зал для завтраков, столовая, кухня, гардеробная и комната для персонала. На крыше расположена частная терраса, одна из спален занимает целый этаж. Также в доме есть лифт. В непосредственной близости от таунхауса находится частная парковка.

В последние годы дом принадлежал коллекционерам искусства Алану и Мэри Хобарт. В здании работала галерея, где проводились выставки известных художников.