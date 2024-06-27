Дом отца принцессы Дианы выставлен на продажу в Мэйфэр за £11 млн

В Лондоне выставлен на продажу таунхаус, принадлежавший графу Джону Спенсеру, отцу принцессы Дианы, сообщает Mansion Global. Продавец рассчитывает получить за дом £11 млн.
Четырехэтажный таунхаус, построенный в начале 1980-х годов, находится в престижном районе Мэйфэр. Джон Спенсер приобрел его в 1990 году и подарил своей жене Рейн Спенсер. Принцесса Диана часто посещала этот дом и проводила много времени в библиотеке.
"Это уникальный дом с богатой историей", — говорит Дэниш Ариф, руководитель отдела продаж Mayfair в Chestertons.
Он ожидает, что благодаря аристократическому и королевскому прошлому этот объект привлечет внимание взыскательных покупателей со всего мира.
В доме пять спален, просторная гостиная, зал для приемов, зал для завтраков, столовая, кухня, гардеробная и комната для персонала. На крыше расположена частная терраса, одна из спален занимает целый этаж. Также в доме есть лифт. В непосредственной близости от таунхауса находится частная парковка.
В последние годы дом принадлежал коллекционерам искусства Алану и Мэри Хобарт. В здании работала галерея, где проводились выставки известных художников.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.