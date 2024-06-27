ВЦИОМ: 38% россиян не исключают возможность переезда, 60% остаются на месте

Половина россиян не готова к переезду

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Переезд рассматривают 38% россиян, согласно исследованию ВЦИОМ. Однако 60% опрошенных заявили, что не стали бы переезжать даже при наличии такой возможности. В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

Фото: flickr.com by Windell Oskay is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди тех, кто допускает возможность переезда, 20% предпочли бы остаться в пределах своего города или поселка, 12% выбрали бы другой район в своем регионе, и только 8% готовы сменить район.

Исследование также показало, что 30% респондентов живут в частных домах, 21% — в домах, построенных в 70-80-е годы, 17% — в зданиях 90-х годов, 11% — в новостройках не старше пяти лет, и 10% — в хрущевках.

Около 67% участников опроса отметили наличие детских площадок возле их дома, 43% — благоустроенные дворы, 35% — наземные парковки, и 32% сообщили о наличии спортивных зон рядом с их жильем.