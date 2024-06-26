Закон о риелторской деятельности: создание реестра, новые требования и усиление ответственности

Госдума готовится создать единый реестр риелторской деятельности

2:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подготовка законопроекта о риелторской деятельности планируется завершить к началу осени. В настоящее время этот проект обсуждается с профессиональным сообществом, сообщила зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

На данный момент риелторской деятельностью могут заниматься любые лица без необходимости подтверждения квалификации или статуса предпринимателя, отметила депутат. Это приводит к наличию мошенников среди риелторов.

В планах создание единого реестра риелторов, где будут собраны данные о компаниях и предпринимателях, имеющих право на профессиональную деятельность. Там также будет информация о недобросовестных участниках рынка.

Кроме того, будет определено понятие риелторской деятельности, и установлено, какое министерство будет отвечать за ее регулирование, сообщила Разворотнева. Планируется усилить ответственность специалистов по недвижимости и уточнить содержание договоров на оказание риелторских услуг. Лица с судимостью по определенным статьям не смогут работать в этой сфере или заниматься страхованием ответственности риелторов.

Ирина Зырянова, президент Российской гильдии риелторов, подчеркивает сложность сделок с недвижимостью и уникальность финансовых ситуаций каждого покупателя. Государственное регулирование риелторской деятельности необходимо для обеспечения профессионализма и ответственности, утверждает эксперт. Она также отмечает важность доступа к информационным ресурсам о специалистах и их квалификации.

Евгений Дружинин, основатель сервиса Opencity, предлагает введение отдельной сертификации для каждой сферы недвижимости, так как рынки новостроек, вторичного жилья, аренды и коммерческой недвижимости значительно различаются.

Зырянова также критикует текущую систему саморегулирования как недостаточно эффективную из-за добровольного характера и ограниченного охвата специалистов.