Закон о риелторской деятельности: создание реестра, новые требования и усиление ответственности

Подготовка законопроекта о риелторской деятельности планируется завершить к началу осени. В настоящее время этот проект обсуждается с профессиональным сообществом, сообщила зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
На данный момент риелторской деятельностью могут заниматься любые лица без необходимости подтверждения квалификации или статуса предпринимателя, отметила депутат. Это приводит к наличию мошенников среди риелторов.
В планах создание единого реестра риелторов, где будут собраны данные о компаниях и предпринимателях, имеющих право на профессиональную деятельность. Там также будет информация о недобросовестных участниках рынка.
Кроме того, будет определено понятие риелторской деятельности, и установлено, какое министерство будет отвечать за ее регулирование, сообщила Разворотнева. Планируется усилить ответственность специалистов по недвижимости и уточнить содержание договоров на оказание риелторских услуг. Лица с судимостью по определенным статьям не смогут работать в этой сфере или заниматься страхованием ответственности риелторов.
Ирина Зырянова, президент Российской гильдии риелторов, подчеркивает сложность сделок с недвижимостью и уникальность финансовых ситуаций каждого покупателя. Государственное регулирование риелторской деятельности необходимо для обеспечения профессионализма и ответственности, утверждает эксперт. Она также отмечает важность доступа к информационным ресурсам о специалистах и их квалификации.
Евгений Дружинин, основатель сервиса Opencity, предлагает введение отдельной сертификации для каждой сферы недвижимости, так как рынки новостроек, вторичного жилья, аренды и коммерческой недвижимости значительно различаются.
Зырянова также критикует текущую систему саморегулирования как недостаточно эффективную из-за добровольного характера и ограниченного охвата специалистов.
С 26 по 28 июля в Юрмале в Юрмале стартует музыкальный фестиваль "Рандеву", организованный Лаймой Вайкуле. В рекламу мероприятия вгрохали немало — афиши повсюду, но с продажей билетов дело не идёт.