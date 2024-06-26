В России запускают системную ревизию заброшенных зданий

В России займутся заброшенными зданиями

1:31 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В России могут провести инвентаризацию заброшенных зданий, принадлежащих федеральной собственности. С такой инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече сенаторов с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

Фото: flickr.com by Toby Alter is licensed under Commons, the free media repository

Матвиенко отметила, что во всех регионах страны есть сотни и тысячи зданий, находящихся в федеральной собственности, которые не используются по назначению и находятся в неудовлетворительном состоянии. По её словам, эти объекты не только портят внешний вид городов и продолжают разрушаться, но и не используются в хозяйственной деятельности.

Она предложила поручить Росимуществу проведение инвентаризации таких зданий. По её словам, пилотный проект уже запущен в Ярославской области, где было выявлено 2,5 тысячи бесхозных объектов. Информация о них передана в аналитический центр ДОМ. РФ, который займётся их продажей. Однако Матвиенко подчеркнула, что одного пилотного проекта недостаточно и необходима системная работа по всей стране. Она указала, что это позволит пополнить казну и найти дополнительные доходы для бюджетов всех уровней, а также обновить города.

Премьер-министр Мишустин пообещал рассмотреть это предложение, отметив, что работа по вовлечению федерального имущества в хозяйственный оборот уже ведётся.