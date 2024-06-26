Продажа квартиры без ведома хозяйки: мошенники обманули жительницу Санкт-Петербурга

70-летняя жительница Санкт-Петербурга лишилась квартиры в историческом районе города из-за действий мошенников. Как сообщает портал "78.ru", аферисты продали её квартиру без её ведома.
Владелица обнаружила, что продажа её жилплощади на Комендантском проспекте произошла с 1 января по 15 февраля этого года посредством фиктивного договора купли-продажи. На данный момент пенсионерка продолжает проживать в этой квартире. Мошенники выручили за неё пять миллионов рублей. Обстоятельства, при которых пенсионерка узнала о продаже, не раскрываются. Ведётся расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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