Продажа квартиры без ведома хозяйки: мошенники обманули жительницу Санкт-Петербурга

Мошенники продали квартиру 70-летней петербурженки без её ведома

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

70-летняя жительница Санкт-Петербурга лишилась квартиры в историческом районе города из-за действий мошенников. Как сообщает портал "78.ru", аферисты продали её квартиру без её ведома.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Савин, Википедия is licensed under Free Art License

Владелица обнаружила, что продажа её жилплощади на Комендантском проспекте произошла с 1 января по 15 февраля этого года посредством фиктивного договора купли-продажи. На данный момент пенсионерка продолжает проживать в этой квартире. Мошенники выручили за неё пять миллионов рублей. Обстоятельства, при которых пенсионерка узнала о продаже, не раскрываются. Ведётся расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.