Миллиарды господдержки "Льготной ипотеки" перераспределили в пользу более эффективных банков

"Дом.РФ" сообщил о перераспределении 274 млрд ₽ лимитов на "Льготную ипотеку"

1:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

"Дом.РФ" осуществил финальное перераспределение лимитов по госпрограмме "Льготная ипотека", сообщила пресс-служба госкомпании во вторник. В результате более 274 миллиардов рублей переданы более эффективным банкам для финансирования уже одобренных кредитов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Новые выдаваться уже не будут, поскольку на одобрение и оформление требуется какое-то время, а до завершения льготной ипотеки осталось всего ничего — программа действует до 1 июля. Поэтому банки один за другим прекращают приём заявок.

Государство затеяло эту программу в 2020 году в качестве одной из антикризисных мер. Подводя итоги, можно считать, что вполне успешной, уверен заместитель генерального директора "Дом.PФ" Алексей Ниденс.

"Её успешная реализация обеспечила основу для развития программ господдержки, направленных на улучшение жилищных условий россиян и развитие жилищного строительства", — пояснил он.

Совокупный лимит средств на выдачу кредитов в рамках программы достиг 6,19 триллиона рублей. По состоянию на 25 июня он израсходован почти на 97%.