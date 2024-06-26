Москва осталась без офисов: риелторы зафиксировали минимум свободных офисных площадей

По итогам первого полугодия доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до рекордного минимума 5,5%, узнала "Стройгазета" в компании CORE.XP.
Больше всего сократилось предложение офисов класса A — с 10,4% до 7,9% — и Прайм — с 18,3% до 2,1%.
Росту спроса способствуют туманные перспективы этого сегмента рынка коммерческой недвижимости в Москве — по итогам II квартала ожидается ввод в строй 64 тысяч кв. метров офисных площадей, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.
В целом по текущему году ситуация выглядит оптимистичнее, во всяком случае по цифрам: должны сдать 674 тысячи кв. метров офисной недвижимости — это максимум за восемь лет. Но 38% из них расположены в одном БЦ Moscow Towers, так что спрос всё равно останется неудовлетворённым.
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