Москва осталась без офисов: риелторы зафиксировали минимум свободных офисных площадей

Доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до рекордного минимума 5,5%

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По итогам первого полугодия доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до рекордного минимума 5,5%, узнала "Стройгазета" в компании CORE.XP.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Больше всего сократилось предложение офисов класса A — с 10,4% до 7,9% — и Прайм — с 18,3% до 2,1%.

Росту спроса способствуют туманные перспективы этого сегмента рынка коммерческой недвижимости в Москве — по итогам II квартала ожидается ввод в строй 64 тысяч кв. метров офисных площадей, что на 17% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В целом по текущему году ситуация выглядит оптимистичнее, во всяком случае по цифрам: должны сдать 674 тысячи кв. метров офисной недвижимости — это максимум за восемь лет. Но 38% из них расположены в одном БЦ Moscow Towers, так что спрос всё равно останется неудовлетворённым.

Ранее в "Опоре России" рассказали о ситуации с торговыми площадями — она диаметрально противоположная.