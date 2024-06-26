Россиянам подсказали способ сильно сэкономить при покупке квартиры

При покупке строящегося жилья на стадии котлована можно сэкономить до 20-40%, сообщила "Газете.Ru" коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.
Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов подтвердил изданию эти выкладки. Он также привёл статистику по Москве.
|на начальной стадии, ₽/м2
|в среднем, ₽/м2
|Премиум
|636 тыс.
|691 тыс.
|Массовый сегмент
|343 тыс.
|346 тыс.
|Бизнес-класс
|448 тыс.
|458 тыс.
Ранее было предсказано дальнейшее подорожание жилья в новостройках с возможной временной приостановкой летом по завершении программы льготной ипотеки 1 июля.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.