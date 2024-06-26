Россиянам подсказали способ сильно сэкономить при покупке квартиры

Экономия при покупке жилья на стадии котлована – до 40%, подсчитали застройщики

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При покупке строящегося жилья на стадии котлована можно сэкономить до 20-40%, сообщила "Газете.Ru" коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Фото: Wikimedia Commons by Bjoertvedt is licensed under CC BY-SA 4.0

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов подтвердил изданию эти выкладки. Он также привёл статистику по Москве.

на начальной стадии, ₽/м2 в среднем, ₽/м2 Премиум 636 тыс. 691 тыс. Массовый сегмент 343 тыс. 346 тыс. Бизнес-класс 448 тыс. 458 тыс.

Ранее было предсказано дальнейшее подорожание жилья в новостройках с возможной временной приостановкой летом по завершении программы льготной ипотеки 1 июля.