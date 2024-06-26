Россиянам подсказали способ сильно сэкономить при покупке квартиры

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Экономия при покупке жилья на стадии котлована – до 40%, подсчитали застройщики

0:52
Недвижимость

При покупке строящегося жилья на стадии котлована можно сэкономить до 20-40%, сообщила "Газете.Ru" коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева.

Экономия при покупке жилья на стадии котлована – до 40%, подсчитали застройщики
Фото: Wikimedia Commons by Bjoertvedt is licensed under CC BY-SA 4.0

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов подтвердил изданию эти выкладки. Он также привёл статистику по Москве.

  на начальной стадии, ₽/м2 в среднем, ₽/м2
Премиум 636 тыс. 691 тыс.
Массовый сегмент 343 тыс. 346 тыс.
Бизнес-класс 448 тыс. 458 тыс.

Ранее было предсказано дальнейшее подорожание жилья в новостройках с возможной временной приостановкой летом по завершении программы льготной ипотеки 1 июля.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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