В Санкт-Петербурге отменили повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

Повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля не затронет жителей Северной столицы — такое решение принял губернатор Александр Беглов, сообщили в его пресс-службе во вторник.
На рабочем совещании с членами правительства Санкт‑Петербурга он поручил сохранить на прежнем уровне плату за теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.
"Бюджет Санкт‑Петербурга превысил триллион рублей. Это даёт нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям", — объяснил Беглов.
"Это не должно повлиять на выполнение ресурсоснабжающими организациями планов по модернизации коммунальной инфраструктуры", — предупредил он.
Комитету финансов дано указание выделить средства теплоснабжающим предприятиям на покрытие межтарифной разницы.
Выяснилось, куда Филипп Киркоров отправил сына и дочь получать образование.