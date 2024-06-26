В Санкт-Петербурге отменили повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля.

Губернатор Беглов отменил повышение квартплаты в Санкт-Петербурге

Повышение тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля не затронет жителей Северной столицы — такое решение принял губернатор Александр Беглов, сообщили в его пресс-службе во вторник.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга is licensed under public domain

На рабочем совещании с членами правительства Санкт‑Петербурга он поручил сохранить на прежнем уровне плату за теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора.

"Бюджет Санкт‑Петербурга превысил триллион рублей. Это даёт нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям", — объяснил Беглов.

"Это не должно повлиять на выполнение ресурсоснабжающими организациями планов по модернизации коммунальной инфраструктуры", — предупредил он.

Комитету финансов дано указание выделить средства теплоснабжающим предприятиям на покрытие межтарифной разницы.