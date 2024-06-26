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"Человейники" больше не нужны: россияне бросились покупать загородную недвижимость в регионах

С начала года спрос на загородное жильё в регионах вырос на 30%, подсчитал "Мармакс"

1:28
Недвижимость

С начала года в российских регионах на 30% вырос спрос на загородное жильё, пишет в среду "Газета.Ru" со ссылкой на данные девелопера "Мармакс".

С начала года спрос на загородное жильё в регионах вырос на 30%, подсчитал "Мармакс"
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

Из проведённого компанией опроса следует, что почти 70% россиян хотят иметь в собственности загородный дом, причём около 50% — для постоянного проживания.

Рост спроса во многом обусловлен сезонным фактором, однако аналитики не исключили и дальнейшего его повышения в связи с переориентированием с городских новостроек, особенно при сохранении льготных программ ипотеки на ИЖС.

При этом нельзя сказать, что россияне бегут от цивилизации в глушь — напротив, им важно благоустройство коттеджного посёлка, асфальтированные подъезды, коммуникации, освещение, собственная управляющая компания, наличие детских и спортивных площадок, зон отдыха, возможность подключения к интернету, а также близость социальной и развлекательной инфраструктуры.

Основным драйвером спроса на загородное жильё остаются льготные программы ипотечного кредитования, полную стоимость готовы выложить не более 20% покупателей. Программа с государственной поддержкой (под 8%) — 40% спроса, на семейную (6%) и IT-ипотеку (5%) приходится по 30%.

Ранее рост интереса к загородным домам заметили банкиры и продавцы стройматериалов.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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